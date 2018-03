Skripal

Bruxelas, 26 mar (EFE) - O Governo belga realiza na terça-feira um Conselho de Ministros "restrito" para avaliar se expulsa ou não algum diplomata russo, como fizeram hoje outros 14 Estados-membros da União Europeia (UE), noticiou hoje o diário belga Le Soir.

O diário explica que a situação da Bélgica é "especial", porque os diplomatas russos estão acreditados em Bruxelas de forma bilateral com a Bélgica, mas também junto da UE e da NATO.

O primeiro-ministro da Bélgica, Charles Michel, pediu à Rússia no passado dia 15 de março mais "colaboração" para esclarecer o envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal, e da sua filha Yulia, em Salisbury, no Reino Unido. O ataque com um gás neurotóxico contra Skripal e a filha, disse Michel, constituiu "um sério ataque contra a segurança da população".