Óbito/Manuel Reis

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) lamentou hoje "profundamente" a morte do empresário Manuel Reis, fundador do Lux-Frágil, no domingo, aos 71 anos, "um dos nomes maiores da noite boémia da capital".

Num comunicado hoje divulgado, a autarquia recorda que Manuel Reis "viveu em Lisboa desde a juventude, onde se tornou um dos nomes maiores da noite boémia da capital". "Cultura, liberdade, modernidade são possivelmente as palavras que melhor descrevem a sua herança", lê-se na nota da CML.

Manuel Reis, que nasceu em 1946, no Algarve, abriu em 1974, no Bairro Alto, uma loja de antiguidades, que acabaria por crescer e transformar-se na Loja da Atalaia, atualmente instalada no Cais da Pedra.