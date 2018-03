Actualidade

A atriz e encenadora Isabel Medina considera que os fazedores de teatro continuam a oferecer-se como "refletores e expansores da condição humana, num diálogo incessante e multiplicador", na mensagem hoje divulgada do Dia Mundial do Teatro.

"Face a sucessivos governos que, por ignorância, desrespeito ou apenas medo, insistem em não apoiar o teatro, os seus fazedores, com poucos meios, sem direito a uma vida planeada e estruturada, sempre em situação de precariedade, continuam a construir pontes, a abrir caminhos, a marcar encontro com o outro, a oferecer-se como refletores e expansores da condição humana, num diálogo incessante e multiplicador", lê-se na mensagem da atriz, a propósito do Dia Mundial do Teatro, que se assinala a 27 de março.

Para a atriz e encenadora, que este ano foi a convidada da Sociedade Portuguesa de Autores para redigir a mensagem sobre a efeméride, é "com amor" que se vive e se faz o teatro. Por isso, convidou também outros criadores para se juntarem à mensagem, como Beatriz Batarda, Carlos J.Pessoa, Fernanda Lapa, Isabel Abreu, Jorge Silva Melo, Ricardo Neves-Neves e Tiago Rodrigues.