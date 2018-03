Actualidade

Um incêndio numa habitação em Évora, propriedade de uma empresa municipal, provocou hoje três desalojados, uma mulher e dois filhos menores, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil.

A casa é propriedade da Habévora, empresa municipal responsável pela gestão do património habitacional público do concelho, e ficou sem condições de habitabilidade, referiram as fontes.

O responsável do serviço municipal de Proteção Civil de Évora, Joaquim Piteira, adiantou à Lusa que a família de três pessoas foi realojada temporariamente numa outra habitação da Habévora até serem realizadas obras na casa danificada pelo fogo.