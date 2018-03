Mundial2018

O defesa esquerdo Mário Rui, jogador do Nápoles, tornou-se hoje o 32.º jogador a estrear-se na seleção portuguesa de futebol na 'era' Fernando Santos, ao ser titular no particular com a Holanda, em Genebra.

O futebolista de 26 anos era o único dos eleitos do selecionador luso para os particulares com o Egito (2-1) e os holandeses sem qualquer internacionalização 'AA', depois de ter sido chamado para substituir o 'leão' Fábio Coentrão.

O jogador do Nápoles entra numa lista já mais de 30 nomes e que começou a ser 'escrita' logo na estreia de Fernando Santos, que, para o seu primeiro jogo, um particular em França, a 11 de outubro de 2014, 'batizou' Cédric e João Mário.