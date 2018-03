Skripal

O Reino Unido colocou uma bomba com efeito retardador nas relações entre a União Europeia e a Rússia, ao pedir aos seus membros solidariedade pelo "caso Skripal", considerou hoje a porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros russo.

"Theresa May foi à cimeira da UE pedir solidariedade... mas todos esqueceram que o reino Unido vai deixar a União Europeia, porque votou o 'brexit'. Quer dizer, o Reino Unido exigiu solidariedade aos países que ficam na UE..., mas coloca uma mina nas ações a longo prazo de todos os países que comecem a adotar políticas antirrussas", assinalou Maria Zakharova.

Em declarações à cadeia televisiva Rossia-1, Zakharova disse que, após ser conhecido o amplo número de diplomatas russos que vão ser expulsos de países ocidentais, "não existe a menor dúvida que na provocação que se organizou no território do Reino Unido [tentativa de assassinato do ex-espião Serguei Skripal e filha] estão forças poderosas que se encontram nos Estados Unidos e no Reino Unido".