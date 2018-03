Transportes

Consórcio está a desenvolver uma plataforma europeia que permita ao cliente comprar de uma só vez um bilhete para o seu destino com todas as deslocações.

O objetivo é claro: criar a base de uma plataforma de transportes europeia através da qual os cidadãos poderão planear as suas viagens e fazer as reservas com apenas um click. Esse bilhete deverá incluir desde o estacionamento para a viatura própria a um meio de transporte coletivo, passando pelo car sharing.

«O objetivo é facilitar ao passageiro a utilização do comboio, avião, metro e autocarro em percursos internacionais sem ter que aceder a quatro sistemas de reserva diferentes», explica a diretora geral de Transportes da Indra, a empresa responsável pelo consórcio que está a desenvolver esta funcionalidade.

Berta Barrero acrescenta ao Destak que, «graças à integração destes serviços de viagens com o apoio de tecnologias digitais inovadoras, o utilizador poderá aceder através de um ponto único e de forma transparente, simples e intuitiva». E isto tudo com uma meta em mente.

A definição, desenvolvimento e implementação deste ponto de referência permitirá oferecer aos cidadãos uma experiência de transporte totalmente integrada e personalizada, «incrementando a atração pelo comboio como meio de transporte. O objetivo é facilitar as deslocações multimodais que combinam diferentes meios de transporte público e privado».

Esta transformação digital do ecossistema de transportes vai passar por uma plataforma na nuvem que permita intercambiar informação entre sistemas, serviços e fornecedores de transporte de modo interoperável. Isto tudo sem esforço ou grande custo para os operadores, que poderão colocar os seus dados à disposição de serviços e utilizadores de forma transparente. Facilitar a vida do utente final é a matriz orientadora.