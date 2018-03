Actualidade

O ex-presidente brasileiro Lula da Silva afirmou hoje que "a democracia no Brasil não é a regra, mas a exceção", após saber que o tribunal que o condenou a 12 anos de prisão por corrupção rejeitou o seu recurso.

"Descobri com o golpe [que destituiu Dilma Rousseff] que a democracia neste país é algo temporário. Não é a regra, mas a exceção", declarou Luiz Inácio Lula da Silva numa ação de pré-campanha presidencial na Foz do Iguaçu, no âmbito da sua digressão pelo sul do Brasil.

Os três juízes da oitava sala do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região de Porto Alegre (TRF4) indeferiram hoje por unanimidade o recurso apresentado pela defesa de Lula, mantendo a sentença de 12 anos e um mês de prisão efetiva.