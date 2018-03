OE2018

A Direção-Geral do Orçamento (DGO) divulga hoje a síntese de execução orçamental em contas públicas até fevereiro, sendo que o Governo estima reduzir o défice para 1,1% do Produto Interno Bruto (PIB) em contabilidade nacional em 2018.

As administrações públicas em contabilidade pública apresentaram um excedente orçamental de 774,8 milhões de euros em janeiro, mais 152,9 milhões de euros do que o registado no primeiro mês de 2017.

Em janeiro, o Estado arrecadou 2.914,2 milhões de euros em impostos, mais 8,7% (232,7 milhões de euros) do que o amealhado no mesmo mês do ano passado, essencialmente explicado pelo crescimento da receita de IRS, IRC e IVA.