Actualidade

Uma peça extremamente atual sobre a juventude e a sexualidade é como Carlos Avilez define "As you like it - Como vos aprouver", de Shakespeare, a nova produção do Teatro Experimental de Cascais, a estrear hoje, no Teatro Mirita Casimiro.

"As you like it - Como vos aprouver" é a 154.ª produção do Teatro Experimental de Cascais (TEC), e foi escolhida por a vila de Cascais ser, neste momento, a capital europeia da juventude, disse à agência Lusa Carlos Avilez, diretor da companhia e encenador da peça.

A identidade sexual e as relações humanas são as questões centrais nesta peça em que uma das personagens femininas se transforma em homem e é alvo de paixão por parte do protagonista masculino, tanto enquanto homem como enquanto mulher.