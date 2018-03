Actualidade

Mísia estreia hoje "Giosefine", um espetáculo a partir de "Carta desde Casablanca", de Antonio Tabucchi, encenado por Guillermo Heras, no Gimnasio Moderno, em Bogotá, no âmbito do 18.º Festival Iberoamericano de Teatro.

A peça, baseada no conto "Carta desde Casablanca", do livro "O Jogo do Reverso", de António Tabucchi (1943-2012), estará em cena no palco colombiano até à próxima sexta-feira.

"'Giosefine' é a história de um transexual que escreve uma carta à irmã, desde Casablanca, cidade onde as primeiras operações de mudança de sexo costumavam efetuar-se", contou Mísia à agência Lusa.