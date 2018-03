Actualidade

Os corpos de 41 crianças estão entre as vítimas mortais do incêndio num centro comercial da Sibéria, na Rússia, no domingo, que causou pelo menos 64 mortes, noticia hoje a agência Ria Novosti, citada pela AFP.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, prometeu hoje que todos os responsáveis pelo acidente na cidade siberiana de Kemerovo serão castigados, escreve a agência Efe.

"Não tenham a menor dúvida: todos dos culpados serão castigados", prometeu Putin, segundo as agências locais, durante uma reunião com o autarca de Kemerovo, Iliá Serediuk, e um grupo de 15 cidadãos, no local para onde foram transportados dos corpos.