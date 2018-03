Actualidade

A adesão à greve dos funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) rondava às 10:15 os 80%, encontrando-se quase todos os postos de atendimento encerrados, adiantou à Lusa a presidente do Sindicato, Manuel Niza.

"A adesão ronda, para já, os 80% a nível nacional. A informação que dispomos é a de que todos os postos de atendimento do país estão encerrados, com exceção de um na Avenida Augusto Aguiar, em Lisboa, que está aberto" e que estará a ser assegurado por trabalhadores precários, salientou.

No entender da presidente do Sindicato dos Funcionários do SEF, estes são trabalhadores precários não "deveriam ter acesso à base de dados dos serviços".