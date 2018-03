Actualidade

Cerca de meio milhão de crianças abandonaram a escola desde a escalada do conflito no Iémen, em março de 2015, o que eleva para dois milhões o número total de crianças não escolarizadas, revela hoje a Unicef.

Segundo um estudo publicado hoje pela agência das Nações Unidas para a infância, quase três quartos dos professores nas escolas públicas do Iémen não recebem salário há mais de um ano, o que coloca em grave perigo a educação de outras 4,5 milhões de crianças.

"Uma geração inteira de crianças no Iémen está confrontada com um futuro sombrio devido ao acesso limitado ou inexistente à educação", disse a representante da Unicef no Iémen, Meritxell Relano.