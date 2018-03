Actualidade

Cerca de 70 trabalhadores do Organismo de Produção Artística (Opart) estão concentrados junto ao Palácio da Ajuda em Lisboa, para exigirem ao Ministério da Cultura melhores condições de trabalho e o fim de situações precárias.

O protesto decorre durante uma reunião de dirigentes do CENA-STE - Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos, com a tutela da Cultura, para apresentação de várias reivindicações de trabalhadores da Companhia Nacional de Bailado (CNB), Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP) e Teatro Nacional de São Carlos.

"Resgate da missão artística no Opart", "Sala de ensaio para a OSP - 25 anos à espera", "Estatuto do bailarino - 26 anos de luta - CNB", "Não ao corte orçamental! Cultura acima de 0%" são reivindicações que os trabalhadores empunham, em faixas, separados da entrada do palácio por agentes da PSP e um gradeamento de metal.