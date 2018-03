Actualidade

O Crédito Agrícola prevê fundir 20 caixas em dois anos, passando das atuais 80 para 60, disse hoje o presidente do grupo na apresentação de resultados.

"Nós temos como objetivo fazer fusões de caixas agrícolas, temos 20 caixas que têm 50% do ativo do grupo e outras 60 têm outros 50%. As caixas muito pequenas à luz das novas exigências regulamentares terão de se fundir para ganhar escala", afirmou Licínio Pina em conferência de imprensa na sede do grupo, em Lisboa.

O objetivo das fusões é também reduzir os custos e melhorar a eficiência do grupo, acrescentou.