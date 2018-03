Actualidade

O presidente do Crédito Agrícola disse hoje que o grupo foi sondado, mas nunca esteve interessado em juntar-se ao Montepio numa 'holding' bancária e considerou que o Crédito Agrícola já cumpre a função de banco da economia social.

"Não sei o que é isso. Se quiserem um banco da economia social, têm-no aqui. Somos o banco mais próximo das populações, com a maior rede [de agências], estamos sozinhos numa série de localidades. Se há problemas noutro banco e à capa do nome de banco da economia social se quiserem constituir um banco para a economia social, pois que constituam, mas não contem connosco", afirmou hoje Licínio Pina, na apresentação de resultados do grupo, em Lisboa.

O responsável tinha sido questionado sobre a intenção manifestada pelo presidente da Associação Mutualista Montepio Geral, Tomás Correia, de criar um banco para economia social, através da entrada de várias misericórdias no capital da Caixa Económica Montepio Geral.