Mais cinema português, novos autores e cineastas consagrados que estão ainda por descobrir em Portugal fazem mover o IndieLisboa - Festival Internacional de Cinema de Lisboa, que começa a 26 de abril e foi hoje apresentado.

Apesar de ser a 15.ª edição, o programador Nuno Sena explicou hoje, numa conferência de imprensa, que a programação não é propriamente de celebração nem vive de novidades: "O motor são novos filmes e novos autores dentro do espírito do IndieLisboa".

Este ano estão programados 245 filmes e é dada uma importância maior ao cinema português com as secções competitivas, com escolhas transversais a outras secções e com uma decisão particular para a abertura e encerramento.