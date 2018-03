Actualidade

A associação solidariedade imigrante promoveu hoje uma concentração junto às instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para protestar contra a falta de documentos e a demora nas autorizações de residência.

Entoando palavras de ordem como "documentos para todos" e "residência para todos", algumas dezenas de imigrantes "ilegais" criticaram a demora do SEF em passar a documentação a pessoas que trabalham e descontam e Portugal.

No final de um encontro com o diretor adjunto regional do SEF, o representante da associação, Timoteo Macedo, disse aos jornalistas que há pessoas "há quatro, cinco e seis anos a trabalhar e a descontar para a segurança social e para o fisco em Portugal que ainda não têm autorização de residência".