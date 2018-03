Actualidade

O filho do ex-Presidente José Eduardo dos Santos, arguido num processo em que é suspeito de ter autorizado uma transferência ilícita de 500 milhões de dólares para o exterior do país, foi hoje entregar os seus passaportes à justiça angolana.

José Filomeno dos Santos, antigo presidente do conselho de administração do Fundo Soberano de Angola (FSDEA), prometeu, em comunicado, que vai continuar a colaborar com a Procuradoria-Geral da República (PGR), para a resolução satisfatória do caso, como o vem fazendo desde o dia 27 de fevereiro.

No comunicado, divulgado pela rádio pública de Angola, José Filomeno dos Santos refere que "tomou a iniciativa de contactar voluntariamente a Procuradoria-Geral da República, entre os dias 27 de fevereiro e 05 de março, no sentido de colaborar com a descoberta da verdade".