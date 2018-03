Actualidade

Mais de cem professores universitários e cientistas iniciaram hoje às 16:00 uma marcha do largo Camões, em Lisboa, para a residência oficial do primeiro ministro, exigindo a regularização dos vínculos laborais, alguns deles precários há mais de dez anos.

"Nós somos um 'ranking'" era uma das frases de protesto que se podia ler nos cartazes empunhados pelos manifestantes, que se concentraram no largo Camões antes de iniciarem o desfile em direção a S. Bento, onde fica a residência oficial de António Costa.

Na residência oficial do primeiro ministro, os docentes e investigadores científicos e trabalhadores não docentes vão entregar uma resolução em que pedem "a adequação da aplicação" do programa do Estado de regularização dos vínculos precários no setor da ciência e do ensino superior.