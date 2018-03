Actualidade

A secretária regional dos Transportes dos Açores disse hoje que a SATA promoveu uma revisão do número de lugares para o verão de 2018, de e para o Faial, devido ao excesso de oferta realizado em 2017.

"O que há, de facto, é um excesso de oferta referente a 2017 em relação a 2016, que originou um número de lugares não utilizados nas operações de e para ilha do Faial, o que obrigou a SATA no planeamento para 2018 da operação de verão, mais concretamente, em julho e agosto, a fazer um ajustamento daquilo que é a sua oferta", sublinhou Ana Cunha.

A titular da pasta dos Transportes, acompanhada por Paulo Menezes, presidente do conselho de administração da SATA, foi hoje ouvida na comissão parlamentar de Economia dos Açores na sequência de um requerimento do PS, com caráter de urgência, sobre a programação dos voos para o verão IATA (período entre o fim de março e o fim de outubro) no Faial.