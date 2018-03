Actualidade

A PSP anunciou hoje a apreensão de 12 mil produtos pirotécnicos, entre os quais quatro mil balonas, quatro mil foguetes, 500 baterias e 2.700 outros materiais, numa operação no Porto, Braga e Viseu, tendo sido identificados 20 cidadãos.

Perante seis viaturas, três delas apreendidas e carregadas de material pirotécnico, o superintendente Pedro Moura, diretor do Departamento de Armas e Explosivos da PSP, explicou no Porto que a operação, que envolveu cerca de 60 agentes, decorreu hoje entre as 7:30 e a hora de almoço.

"Foi o culminar de uma investigação que teve como objetivo principal o cumprimento de 13 mandados de busca domiciliária nos distritos do Porto, Braga e Viseu", executados por efetivos do Departamento de Armas e Explosivos dos Comandos Metropolitanos da PSP daquelas três cidades, com o apoio da Unidade Especial de Polícia do Porto, disse.