Skripal

O caso do envenenamento do ex-espião Serguei Skripal em solo britânico desencadeou uma crise diplomática entre a Rússia e o Ocidente e a maior expulsão concertada de diplomatas russos, mas, nos últimos 47 anos, existiram outros episódios de expulsões.

Desde segunda-feira, mais de duas dezenas de países, incluindo mais de metade dos Estados-membros da União Europeia (UE), anunciaram a expulsão de diplomatas russos. Também a NATO anunciou hoje a expulsão de sete diplomatas russos.

A ação, "a maior expulsão coletiva de agentes dos serviços de informações russos de sempre", segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Boris Johnson, é uma resposta ao envenenamento do ex-espião duplo Serguei Skripal e da filha, Yulia, com um gás neurotóxico, a 04 de março em Salisbury, no sul de Inglaterra. Os dois permanecem hospitalizados, em estado crítico.