OE2018

Os pagamentos em atraso das administrações públicas aumentaram em 291 milhões de euros até fevereiro face ao mesmo período do ano passado, para 1.266 milhões, segundo a síntese de execução orçamental divulgada hoje.

Comparando com janeiro, o aumento dos pagamentos em atraso (dívidas superiores a 90 dias) em fevereiro foi de 78 milhões de euros, um acréscimo que reflete sobretudo a evolução do setor da saúde e dos hospitais Entidades Públicas Empresariais (EPE), revela o documento da Direção Geral do Orçamento (DGO).

De acordo com a síntese da DGO, para o aumento homólogo, os hospitais EPE contribuíram com um acréscimo de 352 milhões de euros, que foi parcialmente anulado pela diminuição na Administração Local (44 milhões de euros) e na Administração Regional (20 milhões de euros).