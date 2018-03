Actualidade

O Sporting pagou ao Sporting de Braga 707 mil euros de uma das tranches relativas à transferência do futebolista argentino Rodrigo Battaglia, confirmou hoje à agência Lusa fonte do clube 'leonino'.

De acordo com a mesma fonte, este montante refere-se ao milhão em falta, aos quais foram abatidos 85.764 euros do mecanismo de solidariedade de Rui Fonte e Pedro Santos, 7.460 euros de bilhetes em dívida de 2016/17 e 199.643 de uma dívida à empresa proprietária de 20% do passe do argentino, que o Sporting assumiu.

Em comunicado, o Sporting de Braga confirmou a receção da transferência, mas questiona o montante e diz ter denunciado a situação à Federação Portuguesa de Futebol (FPF).