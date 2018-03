Actualidade

Os alunos das licenciaturas de Dança e Ergonomia na Faculdade de Motricidade Humana (FMH) da Universidade de Lisboa (ULisboa) fazem na quarta-feira de manhã uma última tentativa para evitar o encerramento destes cursos, "áreas únicas no país".

"Estes cursos são áreas únicas no país, ergonomia não há mesmo mais alternativas, nem nos politécnicos e são áreas que têm uma altíssima empregabilidade e que formam pessoas em áreas mais específicas", disse à Lusa Catarina Canelas, aluna do curso de Dança desta faculdade e membro da "Comissão Motricitária", o movimento de estudantes da faculdade que tem procurado evitar um desfecho que pode ser conhecido já na quarta-feira.

Depois de um protesto na segunda-feira, que juntou os alunos desta escola na defesa dos dois cursos, os estudantes preparam-se para nova manifestação, marcada para as 09:00, na FMH, uma hora e meia antes do início da reunião do Conselho de Escola, que se reúne para tomar uma decisão.