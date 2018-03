Actualidade

O médio internacional sub-21 português André Horta vai jogar no Los Angeles Football Club, anunciou hoje o novo clube da Liga norte-americana de futebol (MLS).

O jogador de 21 anos, que está a alinhar em 2017/18 no Sporting de Braga, por empréstimo do Benfica, é o terceiro jogador confirmado pelo conjunto californiano, depois do mexicano Carlos Vela e do uruguaio Diego Rossi.

"LAFC anuncia hoje que o médio André Horta assinou como terceiro reforço, proveniente do Benfica. O jogador ocupa uma vaga de internacional e integrará o plantel assim que chegar o seu certificado internacional e o visto", anunciou o clube.