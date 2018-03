Celebridades

Apresentadora tem surpreendido os seguidores com várias imagens dos seus dias de descanso num destino que já tinha visitado num passado recente.

Aproveitando uns dias de pausa no trabalho na TVI, Cristina Ferreira decidiu voltar à Tailândia. A apresentadora de 40 anos tem estado a desfrutar ao máximo dos dias de descanso e tem partilhado com os seguidores imagens dos locais paradisíacos por onde tem passado.

Ontem, Cristina Ferreira esteve numa reserva de elefantes em Phuket e mostrou-se radiante. «Foram resgatados de locais onde eram mal tratados. Vivem agora em liberdade e sob os cuidados dos tratadores e voluntários do santuário. Comem durante 16 horas por dia. Este é o ‘Full Moon’. Chegou numa noite de lua cheia», escreveu na legenda de uma das fotos.

Noutra, brinca com a temperatura do país: «A luz do por do sol é quase mágica. Continuam mais de 30 graus. A minha mãe diz que em Portugal hoje esteve calor. Acho que foi um calor diferente».