Sugestões

Com o fim de semana prolongado à porta, marque uma visita ao zoo de Lisboa ou ao Sea Life no Porto.

De sexta-feira a domingo, o Jardim Zoológico de Lisboa preparou um programa especial para dar a conhecer a sua reformulada Quinta, com o apoio do Lidl. Num espaço que visa «proporcionar experiências inesquecíveis em família», explica o Zoo ao Destak, será possível conhecer de perto animais como o burro, o pónei e a vaca, além de «uma horta diversificada com várias árvores de fruto e a frescura dos produtos hortícolas tão familiares».

Com o acompanhamento dos tratadores e dentro dos horários estipulados (10h-12h30 e 14h30-18h), os visitantes poderão entrar no pátio dos animais e conviver com as pequenas crias da quintinha: a Cabra-anã Amora, o Coelho Cenoura e a Porca-vietnamita Bolota. Será ainda possível ajudar a preparar a alimentação.

Outro workshop planeado é a decoração dos ovos da Páscoa, que decorre das 11h às 16h, embora num número limitado. Para o domingo está marcada a famosa Caça aos Ovos da Páscoa, depois das apresentações (11h e 15h) na Baía dos Golfinhos.

No Sea Life, no Porto, a caça será antes aos ovos de tartaruga (dias 30 e 31 de março e 7 e 8 de abril). A Aldeia das Tartarugas é a exposição mais recente do Sea Life, que se preparou a rigor para dar as boas-vindas às novas espécies que vão visitar a residente Mariza num espaço novo.