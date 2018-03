Actualidade

Dois jornalistas e um motorista do jornal El Comercio, de Quito, Equador, foram sequestrados na fronteira com a Colômbia, onde decorrem operações militares contra rebeldes dissidentes colombianos envolvidos em narcotráfico, revelaram hoje as autoridades equatorianas.

"Presumimos que os jornalistas estejam na Colômbia, Sabemos que estão bem. Já houve contatos, não podemos dar mais detalhes", informou o ministro do Interior do Equador, César Navas.

O sequestro da equipa do jornal El Comercio desencadeou uma onda de protestos no Equador, onde mais de uma centena de jornalistas estão a organizar uma vigília de protesto convocada através das redes sociais.