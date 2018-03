Actualidade

A Unidade de Móvel de Saúde vai começar a dar consultas no Passil, concelho de Alcochete, na quinta-feira, depois de um protocolo entre a autarquia e o Agrupamento de Centros de Saúde Arco Ribeirinho.

"Através desta parceria, os munícipes deste lugar vão poder usufruir de cuidados de saúde, uma resposta que será uma realidade através da presença da Unidade Móvel de Saúde que, constituída por um médico especialista em medicina geral e familiar e uma enfermeira especialista em saúde comunitária, estará quinzenalmente neste lugar", refere a autarquia em comunicado enviado à Lusa.

As consultas no Passil vão ter uma periodicidade quinzenal e decorrem entre as 08:00 e as 13:00, sempre à quinta-feira.