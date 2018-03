Skripal

O Governo do Luxemburgo vai chamar o seu embaixador em Moscovo para consultas, na sequência do envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal no Reino Unido, cuja responsabilidade Londres atribui a Moscovo.

"O Governo do Luxemburgo condena com a maior firmeza o ataque cometido e subscreve o anúncio do Reino Unido segundo o qual é altamente provável que a Federação Russa seja responsável por este ato e que não há outra explicação plausível", indicou o executivo luxemburguês em comunicado.

Na terça-feira, o ministro dos Assuntos Exteriores luxemburguês, Jean Asselborn, confirmou ao diário "Wort" que "não vai castigar os diplomatas de Moscovo caso não haja 100 por cento de certeza que estejam envolvidos em atividades ilegais, como a espionagem".