Incêndios

Os incêndios que assolaram o país no ano passado levaram a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) a destinar 12 milhões de euros à aplicação de medidas que permitam garantir a proteção dos recursos hídricos nas áreas ardidas.

Todos os anos a APA realiza trabalhos de monitorização de rios e albufeiras, que envolvem, em especial, "trabalho de campo e laboratorial", mas na "sequência dos incêndios que ocorreram em 2017 "foram também realizadas monitorizações específicas, que contaram com o apoio de outras entidades", indica a agência, em resposta à Lusa.

De acordo com a APA, no âmbito das monitorizações feitas nas áreas ardidas é preciso "garantir o escoamento nas linhas de água", "minimizar a erosão e o arrastamento dos solos", "construir pequenas obras de correção torrencial", "minimizar o efeito de cheias e inundações" e "assegurar o uso balnear", medidas com um custo global de 12 milhões de euros.