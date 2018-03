Ponte

O debate para a localização da Ponte Vasco da Gama, inaugurada em 1998, foi "intenso" e dividiu autarcas das duas margens do Tejo, segundo recordou à agência Lusa o antigo presidente da Câmara de Loures Demétrio Alves.

Inaugurada a 29 de março de 1998, a Ponte Vasco da Gama, que liga as margens Norte e Sul do Tejo, conta com 17,2 quilómetros de extensão e representou um investimento e 897,8 milhões de euros.

No início do processo de construção desta ponte, por volta do ano de 1990, o comunista Demétrio Alves presidia à Câmara Municipal de Loures e teve "um papel muito ativo" no processo de discussão que levou à escolha do local onde seria a construção da Ponte Vasco da Gama, segundo contou o autarca à Lusa.