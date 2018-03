Actualidade

Treze pessoas morreram e 62 ficaram feridas na sequência de mais de 200 acidentes ou incidentes marítimos registados no ano passado, segundo um relatório do Gabinete de Investigação de Acidentes Marítimos e da Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica.

O relatório estatístico do GAMA disponibilizado à Lusa indica que das 13 vítimas mortais registadas, cinco ocorreram na atividade de comércio, cinco na de pesca e três na de recreio.

De acordo com o documento, das 240 notificações que o GAMA recebeu durante o ano de 2017, 164 foram classificadas como acidentes ou incidentes com navios ou embarcações e as restantes 76 como acidentes do tipo ocupacional, das quais 14 foram classificadas como não-acidentes.