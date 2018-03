Actualidade

A adesão ao segundo dia de greve dos funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) rondava às 10:00 os 70%, encontrando-se quase todos os postos de atendimento encerrados, segundo a presidente do Sindicato.

"Hoje a adesão desceu ligeiramente em relação ao dia de ontem [terça-feira], no qual tivemos 80%. Hoje situa-se entre os 65 e os 70%, mas nós continuamos a achar que os números são muito altos face aos três dias [previstos de greve], face ao nível de salários que a maior parte dessas pessoas aufere, ou seja, três dias era muito, e continuamos a pensar que amanhã [quinta-feira] será o grande pico de greve", disse à Lusa a presidente do Sindicato dos Funcionários do SEF.

No que diz respeito aos postos de atendimento, Manuela Niza adiantou que à semelhança do primeiro dia de greve, estão praticamente todos encerrados.