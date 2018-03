Actualidade

A Comissão Europeia propôs hoje que todas as transferências bancárias em euros entre países da União Europeia custem o mesmo que as transações a nível nacional, ampliando uma norma que já se aplica entre os Estados da zona euro.

A iniciativa prevê que as comissões cobradas pelos pagamentos transfronteiras em euros sejam as mesmas que as cobradas por pagamentos nacionais equivalentes na moeda local, uma medida que reduziria o custo das operações "a alguns euros ou cêntimos", de acordo com o vice-presidente responsável pela Estabilidade Financeira, Serviços Financeiros e União dos Mercados de Capitais, Valdis Dombrovskis.

"Trata-se de uma mudança importante, uma vez que as comissões por uma simples transferência podem ser exorbitantes em alguns Estados-membros não pertencentes à área do euro", destaca a Comissão Europeia, em comunicado.