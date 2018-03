Actualidade

O deputado independente angolano Raul Tati considerou hoje à agência Lusa que o ideal da independência de Cabinda "nunca irá prescrever", defendendo haver "ambiente político" para avançar, por agora, para uma autonomia alargada.

Raul Tati, eleito como deputado independente pelo círculo provincial de Cabinda nas listas da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA, oposição), falava à Lusa a propósito do lançamento, hoje, do livro "Cabinda - Órfã da Descolonização do Ultramar Português", da sua autoria.

O antigo vigário-geral do enclave limitado a norte pelo Congo, a leste e sul pela RD Congo e a oeste pelo oceano Atlântico, apelou ao "envolvimento" e lembrou a "responsabilidade histórica" de Portugal na resolução de um conflito que perdura há 43 anos, salientando que Lisboa tem legitimidade para o fazer, tal como fez com os Acordos de Paz para Angola, assinados em Bicesse em 1991.