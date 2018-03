Actualidade

A Confederação do Turismo Português (CTP) considerou hoje que as propostas apresentadas pelo Governo para limitar a duração dos contratos precários são "muito penalizadoras" para as empresas de turismo e "podem comprometer" o crescimento do emprego.

As medidas apresentadas pelo Governo na última reunião da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS) incidiram, sobretudo, "nas potenciais limitações legais no uso de contratos de trabalho a termo, na diminuição do uso de contratos não permanentes e reserva do banco de horas para a negociação coletiva, entre outras", refere a CTP em comunicado, lembrando, que a concretizarem-se, são "muito penalizadoras" para as empresas de turismo e "podem comprometer" a criação de emprego.

O presidente da CTP, Francisco Calheiros, entende que "é urgente continuar, com os devidos equilíbrios, a flexibilizar as relações laborais, e não o contrário".