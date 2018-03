Actualidade

A Câmara Municipal de Lisboa chumbou hoje duas propostas de alteração ao projeto de ampliação do Hospital da Luz, em Carnide, mas o CDS-PP diz que estes trabalhos já estão em curso.

As propostas foram chumbadas com os votos contra de CDS-PP, PSD, PCP e BE, num total de nove vereadores, e os votos favoráveis do PS, que conta com oito vereadores, disseram à agência Lusa fontes municipais, que acrescentaram que o vereador Manuel Salgado (Urbanismo) não participou na votação e que José Sá Fernandes (Ambiente) não se encontrava na sala.

Salgado escusou-se a apreciar as propostas, uma vez que foi fundador do gabinete que assina o projeto de arquitetura.