Os trabalhadores dos portos, à exceção dos Açores, desconvocaram hoje a greve que decorria desde as 00:00 de segunda-feira, após chegarem a acordo com as administrações, indicou fonte do SNTAJP à Lusa.

"A greve foi hoje desconvocada, à exceção do porto dos Açores. Chegou-se a um acordo", disse fonte do Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Administrações e Juntas Portuárias (SNTAJP).

Apesar de não adiantar pormenores, o sindicato referiu que "provavelmente" a greve no porto dos Açores será desconvocada ainda hoje.