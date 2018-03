Actualidade

A associação SOGA (Servir Outra Gente com Amor) realiza uma expedição humanitária à ilha de Soga, no arquipélago dos Bijagós, na Guiné-Bissau, para apoiar a sua população "profundamente desfavorecida" e "parcialmente isolada do continente [africano]".

A missão, que decorre entre 02 e 12 de abril e que conta com o apoio do município de Penela, no distrito de Coimbra, envolve a "recolha, transporte e entrega de material escolar básico, consumíveis hospitalares, ferramentas e utensílios de trabalho" e "roupa cuja necessidade foi previamente identificada e doada por empresas e particulares".

A iniciativa pretende contribuir para a "melhoria de condições básicas de vida, salubridade, educação e, particularmente, a saúde na ilha de Soga", refere uma nota da Câmara Municipal de Penela, enviada hoje à agência Lusa.