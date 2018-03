Incêndios

O ministro da Administração Interna disse hoje no parlamento que o Governo "assume todas as responsabilidades" e "tira todas as conclusões" dos relatórios feitos pela comissão técnica independente (CTI) sobre os incêndios de 2017.

"O Governo assume todas as responsabilidades e tira todas as conclusões, quer deste relatório da CTI, como tirou do relatório anterior, e é, por isso, que, em matéria de planeamento, combate, prevenção e respostas aos desafios estruturais, estamos a fazer de tudo para que o futuro seja diferente, mas sobretudo para que este ano seja diferente", disse Eduardo Cabrita.

O ministro, que participa hoje à tarde na Assembleia da República num debate sobre o relatório da comissão técnica independente para a análise dos incêndios de 14 a 16 de outubro do ano passado, que provocaram 49 mortes, adiantou que este trabalho começou a ser feito "intensamente desde o conselho de ministros extraordinário de 21 de outubro".