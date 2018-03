Actualidade

O ministro da Educação prometeu hoje realizar mais obras de melhoramento nas escolas com parte dos cem milhões de euros de fundos comunitários que estarão disponíveis ainda este ano, no âmbito do processo de reprogramação financeira do Portugal 2020.

"No âmbito do processo de reprogramação financeira do Portugal 2020 foi possível garantir um reforço de cem milhões de euros da dotação, a afetar aos Programas Operacionais Regionais para as áreas da educação, saúde e património", afirmou Tiago Brandão Rodrigues, durante uma audição parlamentar na Comissão de Educação e Ciência.

Segundo o ministro da Educação, as verbas deverão chegar até ao final do ano e serão um extra aos valores que já estavam designados para obras no parque escolar.