A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) assumiu hoje preocupação com os discursos ofensivos, que arruínam a imagem das competições, na sequência da troca de insultos entre os presidentes de Sporting e Sporting de Braga.

Questionado pela agência Lusa sobre o diferendo entre Bruno de Carvalho e António Salvador, aparentemente extremado nas vésperas do jogo entre os clubes no sábado, para a 28.ª jornada da I Liga, devido ao pagamento de parte do passe do futebolista argentino do Sporting Rodrigo Battaglia aos bracarenses, o organismo revelou preocupação.

"Estamos preocupados com o nível extremado da discussão e o discurso inflamado que tem vindo a ser noticiado. A LPFP não se revê em discursos ofensivos e apela a todos os intervenientes para que tenham o máximo sentido de responsabilidade nas suas declarações", afirmou o diretor de comunicação da Liga, António Barroso, à Lusa.