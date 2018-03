Actualidade

O líder da CGTP disse hoje ao Governo para não contar com o acordo da intersindical para as alterações laborais que estão a ser discutidas na Concertação Social, uma vez que as propostas do executivo "mantêm a precariedade".

Arménio Carlos falava esta tarde frente à Assembleia da República, perante as cerca de duas mil pessoas que participaram na manifestação de jovens trabalhadores contra a precariedade e os baixos salários, promovida pela central sindical para assinalar o Dia Nacional da Juventude.

O documento apresentado pelo Governo na Concertação Social "está longe de corresponder àquilo que é necessário, é uma proposta que minimiza os problemas para fazer perdurar a precariedade e o modelo dos baixos salários", frisou o secretário-geral da CGTP.