Skripal

Donald Trump e Theresa May entendem que desmantelar os núcleos de espionagem russa é uma prioridade para "reduzir as atividades clandestinas russas e prevenir futuros ataques com armas químicas no território de cada um dos países".

Este entendimento, partilhado pelo Presidente norte-americano e a primeira-ministra britânica, foi divulgado pela Casa Branca, ao informar sobre uma chamada telefónica, realizada hoje, entre May e Trump.

Até agora, mais de 150 diplomatas russos foram expulsos de países ocidentais, num esforço coordenado destes Estados.