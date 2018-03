Celebridades

Namorada de Cristiano Ronaldo mostrou os seus dotes de modelo fotográfica para a revista espanhola ‘XL Semanal’, revelando ainda o novo corte de cabelo.

Apenas quatro meses depois de ter sido mãe pela primeira vez, Georgina Rodríguez voltou às sessões fotográficas. A namorada de Cristiano Ronaldo, de 24 anos, está empenhada em vingar como modelo e aceitou o convite da revista espanhola XL Semanal para protagonizar uma produção de moda.

A publicação já divulgou um vídeo com o making of, onde é possível ver a jovem com o novo corte de cabelo, a posar com looks sofisticados e elegantes. Um trabalho que ainda vai dar muito que falar.