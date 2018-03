Actualidade

Os farmacêuticos estão contra a prática de descontos no preço dos medicamentos ao balcão das farmácias, por considerarem que gera "desigualdades e iniquidades" no acesso aos fármacos e à saúde, anunciou hoje a Ordem dos Farmacêuticos (OF).

Reunidos em assembleia-geral, os farmacêuticos aprovaram, por unanimidade, a resolução apresentada pela Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos sobre os descontos no preço dos medicamentos sujeitos a receita médica.

Na resolução, a que a agência Lusa teve acesso, a OF refere que esta prática, legalmente possibilitada pelo Decreto-Lei n.º 65/2007, "desregulou o preço final dos medicamentos a suportar pelos cidadãos e introduziu uma realidade singular face a qualquer outra atividade económica sanitária ou de preço regulado em saúde".